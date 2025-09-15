Continental-Analyse: Bernstein Research stuft Continental-Aktie mit Underperform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Börsenprospekt für das Autozuliefergeschäft Aumovio, das als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden soll, untermauere seine Einschätzung des strukturellen Gegenwinds für die Branche, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem bestehe das Risiko, dass Aumovio im anhaltenden Streit mit BMW wegen Kosten für eine Rückrufaktion mehr zahlen müsse, als die bisherigen Rückstellungen vorsähen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:42 Uhr 2.8 Prozent auf 73.78 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 10.54 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 140’962 Continental-Aktien umgesetzt. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 18.0 Prozent zu Buche.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 17:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:00 / UTC



