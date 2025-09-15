Continental Aktie 327800 / DE0005439004
|
15.09.2025 13:58:45
Continental-Analyse: Bernstein Research stuft Continental-Aktie mit Underperform ein
Bernstein Research-Analyst Harry Martin hat sich intensiv mit dem Continental-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental auf "Underperform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Der Börsenprospekt für das Autozuliefergeschäft Aumovio, das als eigenständiges Unternehmen an die Börse gebracht werden soll, untermauere seine Einschätzung des strukturellen Gegenwinds für die Branche, schrieb Harry Martin in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Zudem bestehe das Risiko, dass Aumovio im anhaltenden Streit mit BMW wegen Kosten für eine Rückrufaktion mehr zahlen müsse, als die bisherigen Rückstellungen vorsähen.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Continental-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Continental nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 13:42 Uhr 2.8 Prozent auf 73.78 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 10.54 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 140’962 Continental-Aktien umgesetzt. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 18.0 Prozent zu Buche.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 17:36 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.09.2025 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
