|Langzeit-Performance
|
11.10.2025 19:43:09
So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet
Vor Jahren in Toncoin eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 23.12.2021 kostete Toncoin 3.508 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in TON investierten, hätten nun 2’850.58 Toncoin im Besitz. Da sich der Wert eines Coins am 10.10.2025 auf 2.060 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’873.03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.27 Prozent verringert.
Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 2.060 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6.899 USD.
Redaktion finanzen.net
