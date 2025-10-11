So viel Verlust hätte eine Investition in Toncoin von vor 5 Jahren bedeutet

Anzeige

Über 600+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Am 23.12.2021 kostete Toncoin 3.508 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 USD in TON investierten, hätten nun 2’850.58 Toncoin im Besitz. Da sich der Wert eines Coins am 10.10.2025 auf 2.060 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 5’873.03 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 41.27 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von TON liegt derzeit bei 2.060 USD und wurde am 10.10.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 04.12.2024 bei 6.899 USD.

Redaktion finanzen.net