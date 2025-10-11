|HBAR-Investment im Blick
|
11.10.2025 19:43:09
Hedera: Wie viel eine Investition von vor 5 Jahren gekostet hätte
So viel hätten Anleger mit einer frühen Hedera-Investition verlieren können.
Hedera kostete am 26.10.2021 0.3908 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 255.87 Hedera. Die gehaltenen Hedera wären gestern 42.58 USD wert gewesen, da sich der HBAR-USD-Kurs auf 0.1664 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 57.42 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 04.11.2024 bei 0.042446 USD. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0.3748 USD.
Redaktion finanzen.net
Inside Krypto
