Studium und Weiterbildung - Sinnvolle Beschäftigung von Zuhause

Zu Hause weiterbilden

Home-Office oder nicht, der gesellschaftliche Lockdown der Corona-Krise zwingt die Menschen dazu, vermehrt im Haus zu bleiben. Keine direkten sozialen Kontakte und nur auf der Couch zu sitzen sind trotzdem für die wenigsten Menschen eine Alternative.

Dementsprechend sollte der eigene Geist weiterhin gefordert werden, hier kann das ein oder andere Buch Abhilfe schaffen, doch auch die heimische Lektüre wird auf Dauer monoton.

Alternativ stehen im Internet vielzählige Fortbildungsplattformen bereit. Denn dank TED Talks, Lernplattformen und Onlinestudium lässt sich auch von zu Hause aus studieren und die Zeit sinnvoll nutzen.

TED Talks

TED Talks (Technology, Entertainment, Design) konnte sich über die Jahre zu einer Weltmarke entwickeln, die Expertenvideos werden global von einem Millionenpublikum konsumiert. Dabei handelt es sich um maximal 18 Minuten lange Videos beziehungsweise Präsentationen von interessanten und prominenten Persönlichkeiten. So haben unter anderem bereits Bill Gates , Al Gore, Bill Clinton und Stephen Hawking ihr Wissen via TED Talks verbreitet.

Die angeschnittenen Themengebiete sind hierbei allumfassend und stehen in Abhängigkeit zur Expertise des jeweiligen Referenten. Auf der TED-Homepage und auch YouTube stehen unzählige Playlisten zu diversen Themen zur Verfügung. Die Präsentationen sind informativ und dennoch unterhaltsam gestaltet. Jedem Experten kann man den ein oder anderen Tipp abgewinnen, um das eigene Wissen zu erweitern.

Eine neue Sprache lernen

Eine sinnvolle und geistig fordernde Beschäftigung könnte ein Online-Sprachkurs darstellen. Wer schon immer eine neue Sprache lernen oder die eigenen Grundkenntnisse auffrischen wollte, für den könnte jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen sein.

Richtiges Management im Home-Office dank LinkedIn

Die Plattform für Networking und Karriere bietet aktuell kostenlose Kurse an, bei denen es um die effektive Gestaltung der Home-Office-Zeit geht. Hierdurch soll die Produktivität des einzelnen gesteigert sowie die richtige Fernsteuerung des Unternehmens vermittelt werden.

Insgesamt stehen hier neun Stunden Lehrmaterial zur freien Verfügung.

Online Volkshochschule

Auch die Fortbildung über ein Onlineseminar an einer Volkshochschule kann die Zeit der Quarantäne sinnvoll überbrücken. Zurzeit bieten Volkshochschulen viele Live-Streams und Onlinevorlesungen an, in welchen die Teilnehmer via Chat mit den Referenten kommunizieren können.

Gedächtnistraining, kaufmännische und technische Weiterbildung sind so von der Couch aus möglich.

Onlinekurs an Eliteunis

Die amerikanischen Eliteunis Harvard, Yale und Princeton haben insgesamt 450 Kurse und Vorlesungen kostenfrei im Internet bereitgestellt. So kann man diverse Grundkenntnisse auf vielzähligen Themengebiete von renommierten Dozenten erlangen.

Wer hier schon immer mal reinschnuppern wollte, für denjenigen ist jetzt der optimale Zeitpunkt gekommen.

Henry Ely / Redaktion finanzen.ch