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24.11.2026 08:55:00
Börse: Dax ringt um weitere Erholung
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
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23.11.26
|STOXX-Handel: STOXX 50 liegt zum Ende des Montagshandels im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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23.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: Letztendlich Gewinne im DAX (finanzen.ch)
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23.11.26
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 liegt letztendlich im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
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23.11.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
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23.11.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
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23.11.26
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
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|Bernstein Research
|16.11.26
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|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|17.11.26
|Siemens Energy Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
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|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.11.26
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Siemens Energy Outperform
|RBC Capital Markets
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|08.10.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
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|13.08.26
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Am heimischen Aktienmarkt geht es leicht abwärts. Der DAX zeigt sich unterdessen ebenfalls tiefer. In Fernost sind am Dienstag uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.