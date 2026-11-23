|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
23.11.2026 16:29:00
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit Kursplus
Die Aktie von Rheinmetall zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Rheinmetall-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 4,0 Prozent auf 721,00 EUR.
Um 16:28 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 721,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'287 Punkten liegt. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 726,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 694,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 169'890 Rheinmetall-Aktien.
Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'966,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 63,33 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 692,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,98 Prozent.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,81 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 05.11.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.15 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.78 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 16.03.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 33,78 EUR im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rheinmetall-Aktie
Rheinmetall-Aktie im Minus: Market-Perform-Note von Bernstein
DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Krisen-Schutz im Superwahljahr 2027: Taugen Gold, Anleihen und Rüstung noch?
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
16:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Zuversicht in Frankfurt: DAX notiert nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich nachmittags fester (finanzen.ch)
|
15:58
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall zieht am Mittag an (finanzen.ch)
|
12:26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der LUS-DAX am Mittag (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.26
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06.11.26
|Rheinmetall Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|13.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.11.26
|Rheinmetall Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|Rheinmetall Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDurchatmen nach Tech-Beben & Huang-Rückkehr zu NVIDIA: SMI weit im Plus -- DAX legt deutlich zu -- US-Börsen mit kräftiger Erholung -- Chinas Börsen letztlich stabilisiert
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Aktienmarkt wird ein Erholungskurs eingeleitet. Die US-Börsen legen zum Wochenstart deutlich zu. An den Börsen in Asien blieb die Anlegerstimmung verhalten.