Um 16:28 Uhr ging es für das Rheinmetall-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 4,0 Prozent auf 721,00 EUR. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'287 Punkten liegt. In der Spitze legte die Rheinmetall-Aktie bis auf 726,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 694,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 169'890 Rheinmetall-Aktien.

Am 19.01.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 1'966,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Rheinmetall-Aktie somit 63,33 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 20.11.2026 Kursverluste bis auf 692,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 3,98 Prozent.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 11,50 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 13,81 EUR. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Rheinmetall am 05.11.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 6,36 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 EUR je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Rheinmetall in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,27 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 3.15 Mrd. EUR im Vergleich zu 2.78 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Rheinmetall rechnen Experten am 16.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Rheinmetall-Aktie in Höhe von 33,78 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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