Markteinführung ab 2027 geplant

ABB lanciert den Niederspannungsmotor "Intelleqt" mit ab Werk integrierter Sensorik und Datenauswertung. Der Motor soll ab der ersten Umdrehung Betriebsdaten in Echtzeit liefern, wie ABB am Dienstag bekanntgab.

Der Konzern will nun gemeinsam mit Maschinenherstellern und Endkunden Anwendungen entwickeln. Dank einer offenen Architektur ermöglich der Motor den Kunden branchenübergreifend die Anbindung von Motordaten an ihre bestehenden digitalen Plattformen bei vollständiger Datenhoheit. Eine breitere Markteinführung ist für 2027 zunächst in Europa, Japan, China und Indien geplant.

ABB sieht Potenzial im Markt für Niederspannungsmotoren

Weltweit sind laut ABB über 300 Millionen motorbetriebene Systeme im Einsatz, die 60 Prozent des industriellen Strombedarfs verbrauchen. Die meisten seien jedoch von den digitalen Technologien abgekoppelt, die zur Verbesserung von Zuverlässigkeit, Effizienz und Leistung eingesetzt werden.

Elektrifizierung, Automatisierung und industrielle KI nähmen aber an Fahrt auf, so die Mitteilung. Der globale Markt für IEC- und NEMA-Niederspannungsmotoren sei mit einem Volumen von 18 Milliarden US-Dollar bereit für die Skalierung.

ABB-Titel legen im Schweizer Handel zeitweise 0,23 Prozent auf 68,48 CHF zu.

Zürich (awp)