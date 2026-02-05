BASF Aktie News: BASF verliert am Donnerstagvormittag

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr um 0,6 Prozent auf 49,46 EUR ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im DAX 40, der im Moment bei 24'642 Punkten realisiert. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 49,37 EUR ab. Mit einem Wert von 49,80 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 195'147 BASF-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,32 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2025 bei 37,40 EUR. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 32,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,25 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,25 EUR ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BASF am 29.10.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,19 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,32 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um -8,96 Prozent zurück. Hier wurden 14.33 Mrd. EUR gegenüber 15.74 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 27.02.2026 werden die Q4 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 26.02.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,78 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein

DAX 40-Wert BASF-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in BASF von vor 10 Jahren bedeutet

Bayer-Aktie kommt von Hoch letztlich zurück - Analysten machen dennoch Chancen für 2026 aus