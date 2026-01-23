BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
42.34CHF
0.27CHF
0.64 %
10:56:38
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.01.2026 09:24:37
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach ersten Eckdaten für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe seine Prognose, die Konsensschätzung und die Unternehmenszielspanne verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge gewisse Risiken mit Blick auf die Konsensschätzungen für 2026./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
43.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
45.95 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.42%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
45.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.11%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
10:13
|BASF-Aktie-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet mit Hold (finanzen.ch)
|
10:07
|JP Morgan Chase & Co. veröffentlicht Bewertung: BASF-Aktie mit Underweight (finanzen.ch)
|
10:00
|BASF enttäuscht mit herbem Gewinnrückgang - Aktie fällt (AWP)
|
09:29
|BASF Aktie News: BASF am Freitagvormittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28