Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach ersten Eckdaten für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns habe seine Prognose, die Konsensschätzung und die Unternehmenszielspanne verfehlt, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies berge gewisse Risiken mit Blick auf die Konsensschätzungen für 2026./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.01.2026 / 14:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.