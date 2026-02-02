BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Stellung zu einem Bericht, wonach in der EU die Pläne für den europäischen Emissionshandel zum Vorteil energieintensiver Unternehmen abgeschwächt werden. Eine Verlagerung der Belastungen in die fernere Zukunft würde die Wettbewerbsposition der EU-Chemieproduzenten gegenüber anderen Regionen wahrscheinlich stärken. Mit Blick auf BASF schrieb er aber, der deutsche Chemieriese sei den direkten Kosten in Verbindung mit dem Emissionshandel nicht so stark ausgesetzt./tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
49.50 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
49.32 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chetan Udeshi
KGV*:
-
