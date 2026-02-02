NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Stellung zu einem Bericht, wonach in der EU die Pläne für den europäischen Emissionshandel zum Vorteil energieintensiver Unternehmen abgeschwächt werden. Eine Verlagerung der Belastungen in die fernere Zukunft würde die Wettbewerbsposition der EU-Chemieproduzenten gegenüber anderen Regionen wahrscheinlich stärken. Mit Blick auf BASF schrieb er aber, der deutsche Chemieriese sei den direkten Kosten in Verbindung mit dem Emissionshandel nicht so stark ausgesetzt./tih/he;