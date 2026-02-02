Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Underweight

BASF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF auf "Underweight" belassen. Chetan Udeshi nahm in einer am Mittwoch vorliegenden Studie Stellung zu einem Bericht, wonach in der EU die Pläne für den europäischen Emissionshandel zum Vorteil energieintensiver Unternehmen abgeschwächt werden. Eine Verlagerung der Belastungen in die fernere Zukunft würde die Wettbewerbsposition der EU-Chemieproduzenten gegenüber anderen Regionen wahrscheinlich stärken. Mit Blick auf BASF schrieb er aber, der deutsche Chemieriese sei den direkten Kosten in Verbindung mit dem Emissionshandel nicht so stark ausgesetzt./tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2026 / 10:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2026 / 10:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

