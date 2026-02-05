Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Geändert am: 05.02.2026 11:06:37

EZB-Zinsentscheid im Fokus: SMI und DAX schwächer -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus

Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt tendieren zu Verlusten. Die Börsen in Fernost weisen am Donnerstag grösstenteils rote Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Anleger am Schweizer Aktienmarkt halten sich am Donnerstag zunächst zurück.

So nahm der SMI den Handel kaum verändert bei 13'508,36 Punkten auf, rutscht anschliessend aber in die Verlustzone.
Die Nebenwerte-Indizes SPI und SLI folgen der Tendenz des Leitindex, nachdem sie die Sitzung 0,04 Prozent leichter bei 18'612,00 Einheiten bzw. 0,2 Prozent fester bei 2'160,07 Stellen eröffneten.

Nachdem am Vortag das neue Rekordhoch in die Nähe von 13'600 Punkten geführt hatte, scheint momentan aber die Luft für weitere Avancen etwas dünn. Immerhin wird eine grosse Mehrheit der vorbörslich gehandelten Titel leicht höher gestellt, für den stabilen Saldo des SMI sind vor allem Gewinnmitnahmen in den beiden Pharmaaktien Novartis und Roche verantwortlich.

Geprägt wird das Geschehen am Berichtstag von den gigantischen KI-Investitionen der Google-Mutter Alphabet am Vorabend nach Börsenschluss in den USA sowie von der heutigen EZB-Sitzung. Ein Zinsschritt wird dabei zwar nicht erwartet, aber Hinweise auf die Entwicklung in den kommenden Monaten. Bis vor kurzem schien eine weitere Senkung der Zinsen für die EZB kein Thema zu sein, das hat sich mittlerweile aber geändert. Mittlerweile habe die Stimmung wieder gedreht, heisst es etwa in einer Einschätzung der Commerzbank.

DEUTSCHLAND

Der deutsche Leitindex zeigt sich am Donnerstag mit schwächerer Tendenz.

So eröffnete der DAX den Handelstag 0,02 Prozent fester bei 24'607,47 Einheiten, dreht im weiteren Verlauf aber ins Minus.

Anleger gehen vorsichtig in den Tag, während die Lage an den Edelmetallmärkten nach langer Rally und anschliessender, scharfer Korrektur angespannt bleibt. Jochen Stanzl, Marktanalyst bei der Consorsbank, sprach vom Edelmetall-Blues. Die Angst vor einer Silber-Schockwelle kehre zurück.

Auch im Techsektor sind keine Zeichen der Entlastung zu sehen. Hier hinterfragen Anleger zunehmend die hohen Investitionen der Konzerne in Künstliche Intelligenz. Jüngstes Beispiel ist die Google -Mutter Alphabet, die im Wettlauf der KI-Entwickler die Ausgaben drastisch hochschraubt.

WALL STREET

Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch uneinheitlich.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas höher und hielt sich auch anschliessend im Plus. Er beendete die Sitzung 0,5 Prozent fester bei 49'487,55 Punkten.
Der NASDAQ Composite startete derweil schwächer und rutschte im Verlauf tiefer ins Minus. Schlussendlich notierte er 1,51 Prozent leichter bei 22'904,58 Zählern.

Die laufende Berichtssaison gewann weiter an Dynamik und rückte zunehmend in den Mittelpunkt des Marktgeschehens. Eli Lilly sorgte für Aufmerksamkeit mit einer deutlich über den Erwartungen liegenden Umsatzprognose für 2026 - auch vor dem Hintergrund, dass Wettbewerber Novo Nordisk zuvor mit seinem Ausblick enttäuscht hatte. Daneben rückten unter anderem Zahlen von AMD, Amgen und Super Micro in den Fokus der Anleger.

Zudem blieb die Konsolidierung in der Halbleiterbranche ein Thema: Texas Instruments will den texanischen Chipanbieter Silicon Labs übernehmen.

Derweil berichtete der Arbeitsmarkt-Dienstleister Automatic Data Processing Inc (ADP), dass die Beschäftigung in der US-Privatwirtschaft im Januar schwächer gestiegen ist als erwartet.

ASIEN

Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am Donnerstag mehrheitlich eine Spur tiefer.

So zeigt sich der Nikkei 225 in Tokio zeitweise mit einem Minus von 0,88 Prozent bei 53'818,04 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland fällt der Shanghai Composite stellenweise um 0,64 Prozent auf 4'076,11 Zähler.

Leicht aufwärts geht es unterdessen in Hongkong: Der Hang Seng legt zwischenzeitlich 0,14 Prozent auf 26'885,24 Einheiten zu.

Weitestgehend nach unten geht es mit den Notierungen an den asiatischen Börsen am Donnerstag im Verlauf. Der Druck kommt vor allem aus dem Technologiesektor angesichts der Sorge vor disruptiven KI-Modellen. Befürchtungen über die Tragfähigkeit bestimmter Geschäftsmodelle im Software- und Datenanalysebereich haben eine scharfe Korrektur ausgelöst. Hintergrund ist eine neue Analyse-Software des KI-Unternehmens Anthropic, die weitgehend eigenständig juristische Arbeiten übernehmen kann, vermutlich aber auch für andere Datenanlyse-Tätigkeiten eingesetzt werden kann.

Nach Einschätzung von Jefferies werfen die Verbesserungen der KI-Modelle grundsätzliche Fragen über die Geschäftsmodelle verschiedenster Unternehmen auf. Es sei unwahrscheinlich, dass die durch KI ausgelösten Disruptionen schnell verschwinden werden, heisst es. Dies habe erhöhte Volatilitäten und Druck auf die Multiples zur Folge.

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’007.95 19.44 SAPBKU
Short 14’283.19 13.85 SE3BRU
Short 14’847.43 8.77 B58SLU
SMI-Kurs: 13’433.01 05.02.2026 10:50:30
Long 12’899.16 19.86 S0IBHU
Long 12’604.71 13.85 SHAB3U
Long 12’062.87 8.95 SNLBQU
Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
05.02.26 52 Weeks Entertainment Ltd / Quartalszahlen
05.02.26 7NR Retail Ltd Registered Shs / Quartalszahlen
05.02.26 A&A Material Corp / Quartalszahlen
05.02.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (A) / Quartalszahlen
05.02.26 A.P. Moeller - Maersk A-S (B) / Quartalszahlen
05.02.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-500 Sh / Quartalszahlen
05.02.26 A-1 Limited Registered Shs / Quartalszahlen
05.02.26 AAK AB Registered Shs / Quartalszahlen
mehr

Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
05.02.26 Fed's Cook speech
05.02.26 Foreign Investment in Japan Stocks
05.02.26 Foreign Bond Investment
05.02.26 Handelsbilanz
05.02.26 Exporte
05.02.26 Imports (MoM)
05.02.26 National Australia Bank's Business Confidence (QoQ)
05.02.26 AIB Services PMI
05.02.26 Verbraucherpreisindex (YoY)
05.02.26 Verbraucherpreisindex (Kernrate) (YoY)
05.02.26 Bruttoinlandsprodukt ( Quartal )
05.02.26 Bruttoinlandsprodukts ( Jahr )
05.02.26 Einzelhandelsumsatz
05.02.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
05.02.26 Tag der Verfassung
05.02.26 Werksaufträge n.s.a. (Jahr)
05.02.26 Werkaufträge s.a. (Monat)
05.02.26 Handelsbilanz
05.02.26 Einzelhandelsumsatz (im Jahresvergleich)
05.02.26 Industrieproduktion ( Monat )
05.02.26 Handelsbilanz
05.02.26 Einzelhandelsumsätze ( Jahr )
05.02.26 Einzelhandelsumsätze s.a. ( Monat )
05.02.26 Einzelhandelsumsätze n.s.a ( Jahr )
05.02.26 S&P Global Bau-EMI
05.02.26 Auktion 10-jähriger Obligaciones
05.02.26 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
05.02.26 Einzelhandelsumsätze (Jahr)
05.02.26 Einzelhandelsumsätze (Monat)
05.02.26 Auktion 10-jähriger Staatsanleihen
05.02.26 Devisenreserven
05.02.26 M3-Geldmenge
05.02.26 BoE MPC Abstimmung für Erhöhung der Zinsen
05.02.26 BoE Zinssatzentscheidung
05.02.26 Geldpolitischer Bericht der BoE
05.02.26 BoE MPC Abstimmung für Senkung der Zinsen
05.02.26 Sitzungsprotokoll der BoE
05.02.26 BoE MPC Abstimmung für unveränderten Zins
05.02.26 BoE: Geldpolitische Zusammenfassung
05.02.26 Challenger-Stellenabbau
05.02.26 BoE Gouverneur Bailey Rede
05.02.26 Zentralbankreserven USD
05.02.26 EZB - Hauptrefinanzierungssatz
05.02.26 EZB - Einlagefazilität
05.02.26 EZB: Begleittext zur Geldpolitik
05.02.26 CNB Zinssatzentscheidung
05.02.26 Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe
05.02.26 Arbeitsproduktivität außerhalb der Landwirtschaft
05.02.26 Durchschnittliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (4-Wochen-Durchschnitt)
05.02.26 Erstanträge Arbeitslosenunterstützung
05.02.26 Pressekonferenz der EZB
05.02.26 JOLTS Stellenangebote
05.02.26 Exporte
05.02.26 Importe
05.02.26 EIA Änderung des Erdgaslagerbestandes
05.02.26 FOMC Mitglied Bostic Rede
05.02.26 Waisak Tag
05.02.26 M3 Money Supply (YoY)
05.02.26 Auktion 4-wöchiger Treasury Bills
05.02.26 BoC-Gouverneur Macklem spricht
05.02.26 Handelsbilanz
05.02.26 Zinsentscheidung der Banxico
05.02.26 RBA-Gouverneur Bullock spricht

Devisen in diesem Artikel

GBP/CHF 1.0551 -0.0059
-0.56
EUR/USD 1.1784 -0.0023
-0.19
USD/EUR 0.8487 0.0017
0.20
EUR/CHF 0.9170 -0.0006
-0.07
JPY/CHF 0.0049 0.0000
-0.17
CHF/EUR 1.0906 0.0011
0.10
CHF/GBP 0.9479 0.0056
0.59
CHF/USD 1.2850 -0.0013
-0.10
CHF/JPY 202.1216 0.3631
0.18
USD/CHF 0.7784 0.0011
0.14
GBP/BTC 0.0000 0.0000
1.65
EUR/BTC 0.0000 0.0000
2.14
JPY/BTC 0.0000 0.0000
-1.30
CHF/BTC 0.0000 0.0000
2.19
USD/BTC 0.0000 0.0000
2.30
EUR/ETH 0.0006 0.0000
0.50
JPY/ETH 0.0000 0.0000
0.38
CHF/ETH 0.0006 0.0000
0.54
USD/ETH 0.0005 0.0000
0.67
GBP/ETH 0.0006 0.0000
0.02
JPY/BCH 0.0000 0.0000
1.67
USD/ETC 0.1089 0.0019
1.82
BITCOIN/GBP 0.0166 -0.0003
-1.51

