03.02.2026 11:30:00
So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein
Im vergangenen Monat haben einige Analysten die BASF-Aktie in den Fokus genommen.
18 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur BASF-Aktie veröffentlicht.
6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 8 Experten raten, die Aktie zu halten, 4 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 45,44 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 0,52 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der BASF-Aktie von 45,96 EUR entspricht.
Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|JP Morgan Chase & Co.
|36,00 EUR
|-21,67
|27.01.2026
|Deutsche Bank AG
|45,00 EUR
|-2,09
|26.01.2026
|Warburg Research
|53,00 EUR
|15,32
|23.01.2026
|Bernstein Research
|53,00 EUR
|15,32
|23.01.2026
|DZ BANK
|-
|-
|23.01.2026
|Jefferies & Company Inc.
|43,00 EUR
|-6,44
|23.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|-12,97
|23.01.2026
|Barclays Capital
|40,00 EUR
|-12,97
|23.01.2026
|UBS AG
|48,00 EUR
|4,44
|23.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|40,00 EUR
|-12,97
|23.01.2026
|Bernstein Research
|53,00 EUR
|15,32
|20.01.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|16.01.2026
|Barclays Capital
|40,00 EUR
|-12,97
|16.01.2026
|Bernstein Research
|51,00 EUR
|10,97
|14.01.2026
|Bernstein Research
|51,00 EUR
|10,97
|13.01.2026
|UBS AG
|48,00 EUR
|4,44
|12.01.2026
|Barclays Capital
|41,00 EUR
|-10,79
|09.01.2026
|Warburg Research
|53,00 EUR
|15,32
|08.01.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|38,00 EUR
|-17,32
|07.01.2026
|Deutsche Bank AG
|45,00 EUR
|-2,09
|06.01.2026
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Bildquelle: BASF SE
