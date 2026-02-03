Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Monats-Einstufungen 03.02.2026 11:30:00

So schätzen Analysten die BASF-Aktie ein

Im vergangenen Monat haben einige Analysten die BASF-Aktie in den Fokus genommen.

BASF
11.80 EUR 0.00%
Kaufen Verkaufen

18 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur BASF-Aktie veröffentlicht.

6 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 8 Experten raten, die Aktie zu halten, 4 Analysten sehen im Papier einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 45,44 EUR, was einem erwarteten Abschlag von 0,52 EUR zum aktuellen XETRA-Stand der BASF-Aktie von 45,96 EUR entspricht.

Der 6-Monats-Rating-Trend ergibt Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
JP Morgan Chase & Co.36,00 EUR-21,6727.01.2026
Deutsche Bank AG45,00 EUR-2,0926.01.2026
Warburg Research53,00 EUR15,3223.01.2026
Bernstein Research53,00 EUR15,3223.01.2026
DZ BANK--23.01.2026
Jefferies & Company Inc.43,00 EUR-6,4423.01.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR-12,9723.01.2026
Barclays Capital40,00 EUR-12,9723.01.2026
UBS AG48,00 EUR4,4423.01.2026
JP Morgan Chase & Co.40,00 EUR-12,9723.01.2026
Bernstein Research53,00 EUR15,3220.01.2026
JP Morgan Chase & Co.--16.01.2026
Barclays Capital40,00 EUR-12,9716.01.2026
Bernstein Research51,00 EUR10,9714.01.2026
Bernstein Research51,00 EUR10,9713.01.2026
UBS AG48,00 EUR4,4412.01.2026
Barclays Capital41,00 EUR-10,7909.01.2026
Warburg Research53,00 EUR15,3208.01.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)38,00 EUR-17,3207.01.2026
Deutsche Bank AG45,00 EUR-2,0906.01.2026

Redaktion finanzen.ch

