Euro STOXX 50 im Fokus 05.02.2026 12:26:18

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 mittags leichter

Wenig Veränderung ist aktuell in Europa zu beobachten.

Mercedes-Benz Group
54.45 CHF -2.69%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag verliert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 0.16 Prozent auf 5’961.02 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.060 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.298 Prozent auf 5’988.25 Punkte an der Kurstafel, nach 5’970.47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 5’943.86 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’999.42 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Gewinne von 1.01 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 05.01.2026, den Stand von 5’923.69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.11.2025, lag der Euro STOXX 50 bei 5’669.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 05.02.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’271.12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 1.89 Prozent nach oben. Bei 6’073.34 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’780.85 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Deutsche Börse (+ 3.45 Prozent auf 213.00 EUR), SAP SE (+ 3.24 Prozent auf 172.62 EUR), Siemens (+ 1.18 Prozent auf 244.85 EUR), Airbus SE (+ 0.64 Prozent auf 189.48 EUR) und Infineon (+ 0.63 Prozent auf 40.56 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Rheinmetall (-6.94 Prozent auf 1’563.00 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.35 Prozent auf 102.45 EUR), BMW (-3.30 Prozent auf 88.04 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2.82 Prozent auf 59.23 EUR) und BASF (-2.17 Prozent auf 48.68 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 1’980’126 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 461.400 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.97 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.03 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Zu allen Marktberichten
Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

