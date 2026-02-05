Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Merdienbericht 05.02.2026 16:52:00

Glencore- und Rio Tinto-Aktien tiefer: Fusionsgespräche abgebrochen

Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat mitgeteilt, dass er einen potenziellen Zusammenschluss mit den Konkurrenten Glencore nach wochenlangen Verhandlungen nicht weiter verfolge.

Damit ist ein möglicher Deal gescheitert, durch den der grösste Bergbaukonzern der Welt entstanden wäre. Die Entscheidung sei getroffen worden, nachdem keine Einigung mit Glencore erzielt werden konnte, teilte Rio Tinto mit.

Rio Tinto habe die Sache geprüft und sei unter Berücksichtigung der strengen Kriterien, die auf dem Kapitalmarkttag im Dezember 2025 festgelegt wurden, zu diesem Schluss gekommen. Dabei stünden der langfristige Wert und die Erzielung führender Aktionärsrenditen im Vordergrund.

Die Glencore-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 6,69 Prozent tiefer bei 4,77 Pfund, während Rio Tinto-Titel 1,76 Prozent auf 68,82 Pfund abgeben.

DOW JONES

