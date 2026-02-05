Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
05.02.2026 16:52:00
Glencore- und Rio Tinto-Aktien tiefer: Fusionsgespräche abgebrochen
Der Bergbaukonzern Rio Tinto hat mitgeteilt, dass er einen potenziellen Zusammenschluss mit den Konkurrenten Glencore nach wochenlangen Verhandlungen nicht weiter verfolge.
Glencore erzielt werden konnte, teilte Rio Tinto mit.
Rio Tinto habe die Sache geprüft und sei unter Berücksichtigung der strengen Kriterien, die auf dem Kapitalmarkttag im Dezember 2025 festgelegt wurden, zu diesem Schluss gekommen. Dabei stünden der langfristige Wert und die Erzielung führender Aktionärsrenditen im Vordergrund.Die Glencore-Aktie notiert im Londoner Handel zeitweise 6,69 Prozent tiefer bei 4,77 Pfund, während Rio Tinto-Titel 1,76 Prozent auf 68,82 Pfund abgeben.
DOW JONES
Bildquelle: Aaron Bunch/Getty Images
