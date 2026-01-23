Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'066 -0.6%  SPI 18'106 -0.6%  Dow 49'099 -0.6%  DAX 24'831 -0.3%  Euro 0.9205 -0.2%  EStoxx50 5'937 -0.2%  Gold 5'079 1.9%  Bitcoin 67'943 0.9%  Dollar 0.7759 0.1%  Öl 65.8 -0.8% 
BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

42.26
CHF
0.57
CHF
1.37 %
10:40:15
SWX
26.01.2026 09:26:13

BASF Hold

BASF
42.61 CHF 0.49%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Chemiekonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoergebnis und der freie Barmittelzufluss jedoch hätten von Einmaleffekten profitiert. Bislang habe es keine Jahresziele für 2026 gegeben. Nun werde auf den gesamten Bericht gewartet, der am 27. Februar veröffentlicht werden soll./ck/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
46.23 € 		Abst. Kursziel*:
-2.66%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
46.29 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.79%
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASF

mehr Nachrichten

Analysen zu BASF

09:26 BASF Hold Deutsche Bank AG
23.01.26 BASF Buy Warburg Research
23.01.26 BASF Outperform Bernstein Research
23.01.26 BASF Halten DZ BANK
23.01.26 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel

BASF 42.35 1.58% BASF