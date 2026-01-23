BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BASF nach den Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Das operative Ergebnis des Chemiekonzerns habe die Erwartungen verfehlt, schrieb Virginie Boucher-Ferte in einer am Montag vorliegenden Studie. Das Nettoergebnis und der freie Barmittelzufluss jedoch hätten von Einmaleffekten profitiert. Bislang habe es keine Jahresziele für 2026 gegeben. Nun werde auf den gesamten Bericht gewartet, der am 27. Februar veröffentlicht werden soll./ck/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
46.23 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.66%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
46.29 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.79%
|
Analyst Name::
Virginie Boucher-Ferte
|
KGV*:
-
