BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
42.07CHF
0.94CHF
2.29 %
22.01.2026
SWX
23.01.2026 06:38:32
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den deutlich verfehlten Gewinnerwartungen im vierten Quartal werde es wahrscheinlich weitere harte Kostensenkungen geben, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seiner Reaktion auf Eckdaten./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu BASF
|
22.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.819 Pkt - BASF und Wacker Neuson im Blick (Dow Jones)
|
22.01.26
|BASF verfehlt beim EBIT wegen höherer Restrukturierungskosten die Erwartungen (Dow Jones)
|
22.01.26
|EQS-Adhoc: BASF SE: BASF-Gruppe legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2025 vor (EQS Group)
|
22.01.26
|EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025 (EQS Group)
|
22.01.26
|BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.01.26