BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

42.07
CHF
0.94
CHF
2.29 %
22.01.2026
SWX
23.01.2026 06:38:32

BASF Underweight

BASF
42.38 CHF 0.52%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Underweight" belassen. Nach den deutlich verfehlten Gewinnerwartungen im vierten Quartal werde es wahrscheinlich weitere harte Kostensenkungen geben, schrieb Chetan Udeshi am Freitag in seiner Reaktion auf Eckdaten./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
46.47 € 		Abst. Kursziel*:
-13.92%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
45.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-11.27%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

