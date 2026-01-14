Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
14.01.2026 11:41:27

BASF Outperform

BASF
41.67 CHF 0.40%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF im Nachgang des kürzlich veröffentlichten Chemie-Jahresausblicks auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper resümierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie von Investorenfeedback, das er erhalten hat. Es herrsche weitgehende Einigkeit über seine Erwartung, dass das Jahr 2026 nur langsam beginnt. Einige Investoren seien aber optimistischer, was das konjunkturelle Umfeld betrifft./tih/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.01.2026 / 18:22 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 18:22 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
44.77 € 		Abst. Kursziel*:
13.92%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
44.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.09%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

