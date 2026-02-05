Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
05.02.2026 09:29:00

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt

Deutsche Bank Aktie News: Deutsche Bank zeigt sich am Vormittag gestärkt

Die Aktie von Deutsche Bank gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Bank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 32,35 EUR.

Deutsche Bank
29.54 CHF 0.14%
Kaufen Verkaufen

Die Deutsche Bank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:28 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 32,35 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im DAX 40, der aktuell bei 24'642 Punkten steht. Bei 32,45 EUR erreichte die Deutsche Bank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 32,11 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 313'359 Deutsche Bank-Aktien umgesetzt.

Bei 34,26 EUR markierte der Titel am 06.01.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,92 Prozent. Bei einem Wert von 16,58 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 48,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Deutsche Bank-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,23 EUR ausgeschüttet werden. Deutsche Bank veröffentlichte am 29.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,77 EUR gegenüber 0,64 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 14.48 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.60 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Bank-Aktie in Höhe von 3,38 EUR im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

