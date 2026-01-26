Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’142 0.0%  SPI 18’189 -0.2%  Dow 49’412 0.6%  DAX 24’933 0.1%  Euro 0.9231 0.0%  EStoxx50 5’958 0.2%  Gold 5’092 1.6%  Bitcoin 68’711 0.1%  Dollar 0.7775 0.0%  Öl 65.2 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Top News
Ausblick: Tesla verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Meier Tobler-Aktie: Stabile Dividende trotz Gewinnrückgang
Landis+Gyr-Aktie: Kooperation mit Mitsubishi Electric für Stromnetz-Apps
PUMA-Aktie mit deutlichem Kursplus: Anta Sports steigt im grossen Stil ein - Chinesischer Konzern übernimmt 29,06 %
BYD-Aktie unter der Lupe: Diese drei Faktoren könnten 2026 über den Kurs entscheiden
Suche...
eToro entdecken

BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

41.76
CHF
0.07
CHF
0.17 %
26.01.2026
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.01.2026 06:39:46

BASF Underweight

BASF
42.78 CHF 0.88%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 22:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf BASF

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender BASF-Kurs >5 >10
Fallender BASF-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: BASF Underweight
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
36.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
46.45 € 		Abst. Kursziel*:
-22.50%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
46.08 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-21.88%
Analyst Name::
Chetan Udeshi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse