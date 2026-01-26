BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
BASF Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BASF von 40 auf 36 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Eckdaten für das vierte Quartal aus der Vorwoche dürften die in den vergangenen zwölf Monaten bereits massiv gesunkenen operativen Ergebnisschätzungen für 2026 weiter drücken, schrieb Chetan Udeshi am Montagabend. Die Aktie habe sich im Gegensatz dazu gut gehalten und von der fundamentalen Ausgangslage abgekoppelt. BASF sei nun einer der teuersten Zykliker in der gesamten Chemiebranche./rob/ag/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underweight
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
36.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
46.45 €
|
Abst. Kursziel*:
-22.50%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
46.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21.88%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
