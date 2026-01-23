NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach Eckdaten für 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Der operative Gewinn (Ebitda) habe zwar unter den Erwartungen gelegen, die Barmittelgenerierung des Chemiekonzerns sei aber stark gewesen, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das unterstütze die Ausschüttungen an die Aktionäre, bis sich die Branche erhole./rob/mis/gl;