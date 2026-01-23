BASF 42.41 CHF 0.05% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die vorläufigen Resultate des Chemiekonzerns hätten leicht enttäuscht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Erst im zweiten Halbjahr sei mit einer Verbesserung zu rechnen. Dann sollten sich die Maßnahmen des Unternehmens auszahlen und die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger ausfallen./rob/mf/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



