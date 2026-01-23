BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
42.29CHF
0.22CHF
0.52 %
14:05:01
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
23.01.2026 12:04:25
BASF Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. Die vorläufigen Resultate des Chemiekonzerns hätten leicht enttäuscht, schrieb Oliver Schwarz in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Erst im zweiten Halbjahr sei mit einer Verbesserung zu rechnen. Dann sollten sich die Maßnahmen des Unternehmens auszahlen und die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger ausfallen./rob/mf/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Buy
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
45.48 €
|
Abst. Kursziel*:
16.53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
45.83 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.64%
|
Analyst Name::
Oliver Schwarz
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
12:52
|BASF-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet (finanzen.ch)
|
12:49
|BASF-Analyse: DZ BANK verschlechtert Bewertung der Aktie auf Halten (finanzen.ch)
|
12:29
|BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
12:26