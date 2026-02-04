Amazon Aktie 645156 / US0231351067
|
04.02.2026 12:01:00
Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor
Amazon veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.
Amazon wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
49 Analysten schätzen, dass Amazon für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.
51 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 187,79 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 211,44 Milliarden USD aus.
Die Prognosen von 65 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,15 USD, gegenüber 5,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 65 Analysten durchschnittlich 714,69 Milliarden USD im Vergleich zu 637,96 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.ch
Analysen zu Amazon
|03.02.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|02.02.26
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.01.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|12.12.25
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Amazon Buy
|Jefferies & Company Inc.
