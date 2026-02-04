Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bilanz im Fokus 04.02.2026 12:01:00

Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: Amazon legt Quartalsergebnis vor

Amazon veröffentlicht sein Zahlenwerk für das vergangene Quartal - damit rechnen Analysten.

Amazon
186.37 CHF -0.14%
Kaufen Verkaufen

Amazon wird am 05.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

49 Analysten schätzen, dass Amazon für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,97 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,86 USD je Aktie erwirtschaftet.

51 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 187,79 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 211,44 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 65 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,15 USD, gegenüber 5,53 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 65 Analysten durchschnittlich 714,69 Milliarden USD im Vergleich zu 637,96 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Amazon-Aktie leichter: Mögliche Pläne für 50-Milliarden-Dollar-Investition in OpenAI
Amazon-Aktie im Fokus: Welche Risiken und Chancen sich aus der Saks-Pleite ergeben
Amazon-Aktie höher: Chef warnt vor hohen Zöllen - US-Verbraucherpreise könnten steigen

Bildquelle: BobNoah / Shutterstock.com

