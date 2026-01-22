BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
42.07CHF
0.94CHF
2.29 %
22.01.2026
SWX
23.01.2026 06:34:24
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Neutral" belassen. Das operative Ergebnis für 2025 lande wohl noch leicht unter dem unteren Ende der Zielspanne sowie den Markterwartungen, schrieb Geoff Haire am Freitag nach Eckdaten der Ludwigshafener. Der Barmittelzufluss dürfte allerdings klar besser gewesen sein als gedacht./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 12:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
48.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
46.47 €
|
Abst. Kursziel*:
3.29%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
45.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.48%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
|
22.01.26
|NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 24.819 Pkt - BASF und Wacker Neuson im Blick (Dow Jones)
|
22.01.26
|BASF verfehlt beim EBIT wegen höherer Restrukturierungskosten die Erwartungen (Dow Jones)
|
22.01.26
|EQS-Adhoc: BASF SE: BASF-Gruppe legt vorläufige Zahlen für das Gesamtjahr 2025 vor (EQS Group)
|
22.01.26
|EQS-Adhoc: BASF SE: BASF Group releases preliminary figures for full year 2025 (EQS Group)
|
22.01.26
|BASF Aktie News: BASF tendiert am Donnerstagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
22.01.26