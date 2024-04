Apple Aktie News: Apple am Dienstagnachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 169,91 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 38'877 Punkten notiert. Bei 170,07 USD erreichte die Apple-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 168,70 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'606'965 Apple-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (199,62 USD) erklomm das Papier am 15.12.2023. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,48 Prozent könnte die Apple-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 13.04.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 159,78 USD. Mit Abgaben von 5,96 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Apple-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,940 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,01 USD aus. Apple liess sich am 01.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,18 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,07 Prozent auf 119'575,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 117'154,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Apple am 02.05.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Apple-Gewinn in Höhe von 6,56 USD je Aktie aus.

