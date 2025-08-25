|Kurse + Charts + Realtime
25.08.2025 03:45:15
Apple-Aktie im Fokus: FinTech zerrt iKonzern wegen Apple Pay-Technologie vor Gericht
Ein texanisches FinTech-Unternehmen verklagt Apple wegen mutmasslichen Diebstahls einer Schlüsseltechnologie für Apple Pay. Der Fall könnte für den Konzern brisant werden.
• Technologie stamme gar nicht von Apple
• Apple weist Anschuldigungen zurück
Apple im Visier
Fintiv, ansässig in Austin, Texas, reichte am 6. August 2025 Klage beim Bundesbezirksgericht des nördlichen Distrikts von Georgia ein. Das Unternehmen behauptet, Apple habe sich zwischen 2011 und 2012 unter dem Vorwand einer Partnerschaft Zugang zu vertraulicher Technologie der damaligen CorFire verschafft. Diese Technologie erwarb Fintiv später und sie sei in Apple Pay integriert worden. Die Vorwürfe umfassen die unlizenzierte Nutzung von Know-how zu NFC-Zahlungen, sicheren Elementen und Trusted Service Management, so Businesswire.
RICO und Milliardenumsätze
Neben dem Defend Trade Secrets Act und dem Georgia Trade Secrets Act stützt sich Fintiv auf das bundesweite sowie das georgische RICO-Gesetz, das ursprünglich zur Bekämpfung organisierter Kriminalität gedacht war. Fintiv wirft Apple vor, mit Banken und Zahlungsnetzwerken eine "enterprise" gebildet zu haben, um von der Technologie in Milliardenhöhe zu profitieren. Die Klage betont, dass Apple die Technik in Hunderten Millionen Geräten eingesetzt habe, ohne Lizenzgebühren zu zahlen, wie es weiter heisst.
Apples Verteidigung und die Vergangenheit
Apple weist die Anschuldigungen zurück und bezeichnet die Klage als Ablenkungsmanöver nach einer gescheiterten Patentklage, in der Apple in Texas mehrfach gewonnen hatte. Damals entschied das Gericht, Apple Pay speichere keine spezifischen Kontoinformationen lokal, was zentrale Patentansprüche Fintivs entkräftete. Apple betont, Apple Pay sei intern entwickelt worden und erfülle höchste Datenschutz- und Sicherheitsstandards.
Redaktion finanzen.ch
