SMI 12'934 0.3%  SPI 17'777 0.2%  Dow 47'955 0.2%  DAX 24'028 0.6%  Euro 0.9369 0.0%  EStoxx50 5'724 0.1%  Gold 4'216 0.4%  Bitcoin 73'566 1.3%  Dollar 0.8034 -0.1%  Öl 63.9 0.0% 
Geändert am: 08.12.2025 07:35:49

US-Zinsentscheid rückt näher: Märkte in Fernost am Montag uneins

Zum Wochenbeginn weisen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.

SCHWEIZ

Der Schweizer Aktienmarkt zeigte sich am Freitag etwas höher.

Der SMI begab sich zunächst auf Richtungssuche, nachdem er etwas fester gestartet war. Gegen Mittag drehte das Börsenbarometer ins Plus. Letztlich schliesst der Leitindex 0,33 Prozent fester bei 12'936,30 Punkten.

Auch die Nebenwertindizes SPI und SLI verabschieden sich mit Gewinnen von 0,21 Prozent bei 17'777,13 Zählern bzw. 0,35 Prozent bei 2'094,74 Einheiten ins Wochenende, nachdem sie den Handel bereits höher aufnahmen.

Der Schweizer Aktienmarkt legte vor dem Wochenende weiter zu. Die Anleger hielten sich zunächst vor der in der kommenden Woche erwarteten US-Zinsentscheidung zurück, heisst es. Das Geschäft verlaufe bis auf Spezialsituationen eher ruhig. Gewisse Aktivitäten wären auch darauf zurückzuführen, dass die Marktteilnehmer sich bereits mit dem grossen Eurex-Verfall in zwei Wochen beschäftigten. Die Anleger seien mit der Performance 2025 insgesamt zufrieden. "Viele wären wohl froh, wenn wir heute das Jahr abschliessen könnten", sagte der Händler.

Die am Nachmittag vorgelegten US-Daten beeinflussten das Geschehen nicht merklich. Neben dem Konsumentenstimmungsindex aus Michigan wurden auch die PCE-Daten veröffentlicht. Letztere sind das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass und wären eigentlich wichtig. Allerdings waren die heutigen PCE-Daten vom September und hatten damit keine allzu grosse Bedeutung haben. Der US-Arbeitsmarktbericht wird, wie eigentlich immer am ersten Freitag im Monat, wegen des US-Shutdowns erst nach der US-Zinsentscheidung veröffentlicht. An den Märkten wird derweil weiter fest damit gerechnet, dass die US-Notenbank am nächsten Mittwoch die Zinsen um 25 Basispunkte senkt. "Alles andere wäre eine riesige und negative Überraschung", meint ein Händler. Wichtiger seien die Signale, wie es im kommenden Jahr mit den Zinsen weitergeht.

DEUTSCHLAND

Am deutschen Markt setzten sich die Kursgewinne am Freitag fort.

Der DAX eröffnete die Sitzung bereits mit einem Plus und baute seine Gewinne anschliessend weiter aus. Dabei kletterte das deutsche Börsenbarometer über die wichtige Marke von 24'000 Zählern. Letztlich ging er 0,61 Prozent fester bei 24'028,14 Einheiten in den Feierabend.

Die holprige Erholung am deutschen Aktienmarkt nahm am Freitag wieder Schwung auf. Erstmals seit Mitte November sprang der DAX über die psychologisch wichtige Marke von 24'000 Punkten. "Die Börsenampel steht auf Grün", kommentierte Jürgen Molnar von Robomarkets. Die Anleger brächten sich bereits in Stellung für den mit Spannung erwarteten Zinsentscheidung der US-Notenbank in der kommenden Woche.

Rückenwind gaben vor dem Wochenende zunächst die gestiegenen Aufträge für die deutsche Industrie. Mit den aktuellen Gewinnen steigen inzwischen auch wieder die Hoffnungen auf eine Jahresendrally im DAX. In diesem positiven Szenario rücke als nächstes Etappenziel der grössere Widerstand bei 24'200 Zählern in den Fokus, so Marktkenner Molnar.

WALL STREET

Die US-Börsen verabschiedeten sich zum Wochenschluss mit leichten Kursgewinnen.

Der Dow Jones bewegte sich am letzten Handelstag der Woche in einer Tradingtrange von 200 Punkten und schloss 0,22 Prozent höher auf 47'954,99 Punkten und kann dann etwas stärker hinzugewinnen.
Der NASDAQ Composite bewegte sich während der gesamten Sitzung leicht im Plus und legte um 0,31 Prozent auf 23'578,13 Zähler zu.

Nach einer Atempause am Vortag ist es am Freitag an den US-Börsen wieder etwas nach oben gegangen. Die wichtigsten Indizes machten einen weiteren, wenn auch kleinen Schritt auf ihrem Weg zurück zu ihren Rekordständen, die einige Wochen alt sind. Anleger setzten weiter darauf, dass die US-Notenbank Fed in der kommenden Woche nochmals ihren Leitzins senkt. Aktuelle Wirtschaftsdaten änderten nichts an dieser Erwartung.

ASIEN

In Fernost sind am Montag gemischte Vorzeichen zu sehen.

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 zum Wochenbeginn zeitweise 0,01 Prozent höher bei 50'496,21 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland hingegen legt der Shanghai Composite zwischenzeitlich 0,64 Prozent zu auf 3'927,97 Zähler.

Abwärts geht es unterdessen in Hongkong: Der Hang Seng steckt stellenweise Verluste von 1,08 Prozent auf 25'804,13 Einheiten ein.

Keine einheitliche Tendenz zeigt sich an den asiatischen Aktienmärkten zu Wochenbeginn. Teilnehmer sprechen von einem abwartenden Handel im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch. Anzeichen einer nachlassenden Konjunkturdynamik in den USA, einschliesslich schwächerer Beschäftigungsindikatoren, hätten die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung um 25 Basispunkte auf etwa 85 Prozent erhöht, was die Hoffnung stärke, dass niedrigere Kreditkosten das globale Wachstum und die Aktienmärkte unterstützen werden, heisst es.

Jedoch wird der Optimismus durch Vorsicht gedämpft, da einige Fed-Mitglieder signalisiert haben, dass eine Zinssenkung im Dezember alles andere als sicher sei. Der Vorsitzende der Federal Reserve, Jerome Powell, hatte betont, dass die bevorstehende Entscheidung "keineswegs eine ausgemachte Sache ist".

Redaktion finanzen.ch / awp / Dow Jones Newswires


Bildquelle: Bule Sky Studio / Shutterstock.com
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.

Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall

Inside Trading & Investment

05.12.25 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 15.00% p.a. Barrier Reverse Convertible Softcallable auf Comet, SIG Combibloc
05.12.25 Träumen weiter erlaubt
05.12.25 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Werden die Impulse bestätigt?
04.12.25 Sprint Zertifikate mit Cap auf ausgewählte KI-Aktien
04.12.25 Julius Bär: 18.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (55%) auf ams-OSRAM AG
03.12.25 Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
21.11.25 Marktüberblick: Siemens Energy gesucht
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
SMI-Kurs: 12’933.63 05.12.2025 17:30:00
Long 10’695.22 8.60 3SSMJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Unternehmensdaten

Datum Unternehmen/Event
08.12.25 51Talk Online Education Group (A) (spons. ADRs) / Quartalszahlen
08.12.25 Amedeo Air Four Plus Limited Registered shs / Generalversammlung
08.12.25 Aptahem AB Registered Shs / Quartalszahlen
08.12.25 ARTNER CO LTD / Quartalszahlen
08.12.25 Baetis Ventures Ltd Registered Shs / Generalversammlung
08.12.25 Benz Mining Corp Chess Depository Interests repr 1 shs / Generalversammlung
08.12.25 Benz Mining Corp Registered Shs / Generalversammlung
08.12.25 Califfi Capital Corp Registered Shs / Generalversammlung
Wirtschaftsdaten

Datum Unternehmen
08.12.25 Mariä Empfängnis
08.12.25 Mariä Empfängnis
08.12.25 Arbeitsentgelte (Jahr)
08.12.25 Kreditvergabe der Banken (Jahr)
08.12.25 Leistungsbilanz n.s.a.
08.12.25 Handelsbilanz - BOP Basis
08.12.25 Bruttoinlandsprodukt Deflator (Jahr)
08.12.25 Gross Domestic Product (QoQ)
08.12.25 Gross Domestic Product Annualized
08.12.25 Mariä Empfängnis
08.12.25 Handelsbilanz CNY
08.12.25 Importe (Jahr)
08.12.25 Exporte in CNY (Jahr)
08.12.25 Exporte
08.12.25 Importe in CNY (Jahr)
08.12.25 Handelsbilanz
08.12.25 Mariä Empfängnis
08.12.25 Mariä Empfängnis
08.12.25 Eco Watchers Survey: Outlook
08.12.25 Eco Watchers Survey: Current
08.12.25 Gross Domestic Product (YoY)
08.12.25 Industrieproduktion s.a. w.d.a. (Jahr)
08.12.25 Industrieproduktion s.a. (Monat)
08.12.25 Industrieproduktion (im Monatsvergleich)
08.12.25 Handelsbilanz
08.12.25 Bauproduktion ( Jahr )
08.12.25 Außenhandelsbilanz ( Monat )
08.12.25 Industrieproduktion (im Jahresvergleich)
08.12.25 Arbeitslosenquote
08.12.25 währungsreserven
08.12.25 Sentix Investorenvertrauen
08.12.25 Haushaltsbilanz - ILS
08.12.25 Devisenreserven
08.12.25 Verbraucherpreisindex (MoM)
08.12.25 Verbraucherpreisindex (YoY)
08.12.25 BoE-Mitglied Taylor spricht
08.12.25 Auktion 6-monatiger Treasury Bills
08.12.25 Auktion 3-monatiger Treasury Bills
08.12.25 Auktion 3-jähriger Staatsanleihen
08.12.25 BoE-Mitglied Lombardelli spricht

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Ein Blick ins Depot von Jeremy Grantham: Die wichtigsten Aktienkäufe im dritten Quartal 2025
VanEck-Chef skeptisch: Kann der Bitcoin angesichts von Quantencomputer-Risiken bestehen?
Deutsche Bank-Analyse: Das sind die fünf Gründe für den massiven Bitcoin-Verlust im November
Aktien New York Ausblick: Erholung erlahmt - Nvidia fallen nach Anteilsverkauf
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Nachmittag entwickeln
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Zurückhaltung in Frankfurt: So bewegt sich der DAX am Nachmittag

Top-Rankings

SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 49/25
Welche Aktie macht das Rennen?
KW 49: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Die Performance der Kryptowährungen in KW 49: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Devisen in diesem Artikel

USD/ETC 0.0746 -0.0018
-2.37

finanzen.net News

