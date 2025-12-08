|Biosimilar-Offensive
|
08.12.2025 16:42:00
Sandoz-Aktie auf grünem Terrain: Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen
Sandoz Group AG hat die Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen.
Die Akquisition stärkt die eigenen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten im Bereich Biosimilars und ergänzt laufende Investitionen in Slowenien. Sandoz will damit ein europaweites, integriertes Netzwerk für die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars ausbauen und sich eine starke Position zur Nutzung des erwarteten globalen Marktwachstums sichern.
Sandoz weiter auf Rekordjagd
Die Aktien des Biosimilar- und Generikaherstellers Sandoz fallen am Montag mit Kursgewinnen auf: An der SIX legt die Sandoz-Aktie zeitweise um 1,83 Prozent zu auf 58,76 Franken.
Gestützt werden die Titel durch einen positiven Kommentar von JPMorgan verbunden mit einer Kurszielerhöhung. Die Rekordjagd setzt sich damit ungebremst fort.
Seit Anfang Jahr haben die Aktien bereits gut 60 Prozent gewonnen und notieren auf einem neuen Höchststand seit dem Börsendebut vor gut zwei Jahren.
Laut einer Einschätzung des Experten von JPMorgan dürfte sich das Umsatzwachstum bei Sandoz im kommenden Jahr weiter beschleunigen. Dabei sollte sich sowohl das Generika als auch das Biosimilars-Geschäft vorteilhaft entwickeln. Auch bei der Kern-EBITDA-Marge geht er von einem robusten Wachstum und einer Ausweitung um 130 Basispunkte auf 22,6 Prozent aus.
In seinem aktuellen Modell seien generische GLP-1s noch nicht berücksichtigt, so der Experte weiter. Diese seien jedoch eine potenzielle Quelle für eine positive Überraschung im kommenden Jahr. Mit seinem neuen Kursziel von 66 Franken je Aktie sehe er noch weiteres Aufwärtspotenzial für die Titel und bleibe entsprechend beim Rating "Overweight".
awp-robot/ys
Basel (awp)
Weitere Links:
Krypto-Crash oder Einstiegs-Chance? – Bernhard Wenger von 21Shares zu Gast im BX Morningcall
Im BX Morningcall spricht Krypto-Experte Bernhard Wenger von @21shares über seinen Weg vom klassischen ETF-Geschäft in die Welt der Krypto-ETPs und erklärt, warum Bitcoin & Co. längst nicht ausgereizt sind. Er beleuchtet den Wandel von einem vorwiegend retailgetriebenen Markt hin zu immer mehr institutionellen Investoren, die über regulierte, physisch besicherte Produkte wie Bitcoin- und Krypto-ETPs investieren. Themen sind unter anderem Volatilität und „Krypto-Winter“, strenge Compliance- und Geldwäschereiregeln, Kostenstrukturen, Unterschiede im DACH-Raum sowie die Rolle des neuen US-Bitcoin-ETFs und des strategischen Investors FalconX für die nächste Wachstumsphase von 21Shares.
👉🏽 https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: SMI und DAX fester -- US-Börsen uneins -- Märkte in Fernost am Montag letztlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legen am Montag leicht zu. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Zum Wochenbeginn wiesen die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte unterschiedliche Vorzeichen aus.