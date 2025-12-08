Sandoz-Aktie auf grünem Terrain: Übernahme von Just-Evotec Biologics EU SAS abgeschlossen

Mit der Transaktion übernimmt Sandoz den Entwicklungs- und Produktionsstandort in Toulouse sowie eine unbefristete Lizenz für eine moderne "Continuous Manufacturing"-Technologie für Biosimilars.

Die Akquisition stärkt die eigenen Entwicklungs- und Produktionskapazitäten im Bereich Biosimilars und ergänzt laufende Investitionen in Slowenien. Sandoz will damit ein europaweites, integriertes Netzwerk für die Entwicklung und Herstellung von Biosimilars ausbauen und sich eine starke Position zur Nutzung des erwarteten globalen Marktwachstums sichern.

Sandoz weiter auf Rekordjagd

Die Aktien des Biosimilar- und Generikaherstellers Sandoz fallen am Montag mit Kursgewinnen auf: An der SIX legt die Sandoz-Aktie zeitweise um 1,83 Prozent zu auf 58,76 Franken.

Gestützt werden die Titel durch einen positiven Kommentar von JPMorgan verbunden mit einer Kurszielerhöhung. Die Rekordjagd setzt sich damit ungebremst fort.

Seit Anfang Jahr haben die Aktien bereits gut 60 Prozent gewonnen und notieren auf einem neuen Höchststand seit dem Börsendebut vor gut zwei Jahren.

Laut einer Einschätzung des Experten von JPMorgan dürfte sich das Umsatzwachstum bei Sandoz im kommenden Jahr weiter beschleunigen. Dabei sollte sich sowohl das Generika als auch das Biosimilars-Geschäft vorteilhaft entwickeln. Auch bei der Kern-EBITDA-Marge geht er von einem robusten Wachstum und einer Ausweitung um 130 Basispunkte auf 22,6 Prozent aus.

In seinem aktuellen Modell seien generische GLP-1s noch nicht berücksichtigt, so der Experte weiter. Diese seien jedoch eine potenzielle Quelle für eine positive Überraschung im kommenden Jahr. Mit seinem neuen Kursziel von 66 Franken je Aktie sehe er noch weiteres Aufwärtspotenzial für die Titel und bleibe entsprechend beim Rating "Overweight".

