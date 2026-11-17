Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich nach Aussagen zu den unternehmerischen Zielen mit einem Kursziel von 650 Franken auf "Outperform" belassen. Dank des Beitrags des übernommenen Spezialversicherers Beazley dürften die Schweizer die eigenen Wachstumsvorgaben für die Ergebnisse je Aktie im Kerngeschäft übertreffen, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Die Synergien im Zusammenhang mit Beazley seien seit März auf breiter Front gestiegen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 01:46 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|>20
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650.00 CHF
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Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
657.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1.07%
|
Rating update:
Outperform
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Kurs aktuell:
658.04 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.22%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
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KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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07:33
|Zurich macht mit Beazley den nächsten Wachstumsschritt (AWP)
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16.11.26
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16.11.26
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16.11.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Montagvormittag stärker (finanzen.ch)
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13.11.26
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|12.11.26
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|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
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|23.09.26
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|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|656.60
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Aktuelle Aktienanalysen
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