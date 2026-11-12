Zurich Insurance 645.82 CHF 1.44% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Philip Kett geht am Donnerstag nach der Beurteilung der ersten neun Monate davon aus, dass sich wohl alle Blicke auf die Prämienanpassungen des Versicherers richten. Er sieht in immer noch stabilen oder sogar gestiegenen Preisen eine positive Überraschung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.