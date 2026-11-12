Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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12.11.2026 10:06:40
Zurich Insurance Hold
Zurich Insurance
645.82 CHF 1.44%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Philip Kett geht am Donnerstag nach der Beurteilung der ersten neun Monate davon aus, dass sich wohl alle Blicke auf die Prämienanpassungen des Versicherers richten. Er sieht in immer noch stabilen oder sogar gestiegenen Preisen eine positive Überraschung./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
620.00 CHF
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
644.80 CHF
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Abst. Kursziel*:
-3.85%
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Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
645.82 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.00%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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