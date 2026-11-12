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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

645.20
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11:49:09
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12.11.2026 10:06:40

Zurich Insurance Hold

Zurich Insurance
645.82 CHF 1.44%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Philip Kett geht am Donnerstag nach der Beurteilung der ersten neun Monate davon aus, dass sich wohl alle Blicke auf die Prämienanpassungen des Versicherers richten. Er sieht in immer noch stabilen oder sogar gestiegenen Preisen eine positive Überraschung./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
620.00 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
644.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
-3.85%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
645.82 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.00%
Analyst Name::
Philip Kett 		KGV*:
-
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