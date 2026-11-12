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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 650 Franken auf "Outperform" belassen. Das Wachstum im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen sei nach neun Monaten weiterhin robust, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die US-amerikanische Versicherungsgruppe Farmers werde aber durch wettbewerbsintensive Märkte beeinträchtigt./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.