Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
644.00CHF
6.60CHF
1.04 %
10:08:27
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.11.2026 08:42:49
Zurich Insurance Outperform
Zurich Insurance
645.34 CHF 1.37%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 650 Franken auf "Outperform" belassen. Das Wachstum im Bereich der Schaden- und Unfallversicherungen sei nach neun Monaten weiterhin robust, schrieb Ben Cohen am Donnerstag. Die US-amerikanische Versicherungsgruppe Farmers werde aber durch wettbewerbsintensive Märkte beeinträchtigt./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 01:50 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Anzeige
Passende Hebelprodukte auf Zurich Insurance
|Mini Futures
|Hebel
|Steigender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>15
|>20
|Fallender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>20
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
645.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
0.65%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
645.34 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
0.72%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:36
|Zurich nach Angaben zum Prämienvolumen klar fester (AWP)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance gewinnt am Vormittag an Boden (finanzen.ch)
|
09:17
|Zurich-Aktie steigt: Versicherer setzt Wachstumskurs fort (AWP)
|
11.11.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance am Nachmittag mit stabiler Tendenz (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Ausblick Zurich Insurance: Weiteres breit abgestütztes Wachstum erwartet (AWP)
|
11.11.26
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Mittwochmittag Verluste (finanzen.ch)
|
11.11.26
|Zuversicht in Zürich: SMI zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:42
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|20.02.26
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|19.01.26
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Zurich Insurance Sell
|UBS AG
|08.12.25
|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
|645.60
|1.29%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:35
|
Jefferies & Company Inc.
Salzgitter Buy
|09:30
|
Bernstein Research
Dürr Outperform
|09:15
|
Jefferies & Company Inc.
LEG Immobilien Buy
|09:13
|
Jefferies & Company Inc.
Rolls-Royce Buy
|09:13
|
Jefferies & Company Inc.
OHB Buy
|09:12
|
Bernstein Research
Siemens Outperform
|08:57
|
Jefferies & Company Inc.
VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy