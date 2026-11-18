Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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18.11.2026
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19.11.2026 07:07:51
Zurich Insurance Hold
Zurich Insurance
647.68 CHF -1.12%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Zurich von 620 auf 625 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Philip Kett passte sein Bewertungsmodell am Mittwoch an jüngst positive Signale zu den Preisen und wegen der Integration des kürzlich übernommenen Spezialversicherers Beazley an./rob/ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 08:29 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
625.00 CHF
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Rating jetzt:
Hold
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Kurs*:
642.40 CHF
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Abst. Kursziel*:
-2.71%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
647.68 CHF
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Abst. Kursziel aktuell:
-3.50%
|
Analyst Name::
Philip Kett
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KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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