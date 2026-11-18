Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zurich nach einer Kapitalmarktveranstaltung von 902 auf 961 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Erwirtschaftung von Barmitteln aus dem Segment Lebensversicherung sei nachhaltig hoch, schrieb Michael Huttner am Mittwoch. "Mehr Cash für die Aktionäre", war denn auch seine Studie am Mittwoch betitelt. Das Segment werde 2026 bis 2027 voraussichtlich eine Milliarde US-Dollar an zusätzlichen Ausschüttungen beisteuern./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Fallender Zurich Insurance-Kurs
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Buy
|
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
961.00 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
651.20 CHF
|
Abst. Kursziel*:
47.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
647.87 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
48.33%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Zurich Insurance AG (Zürich)
|
09:29
|Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance verzeichnet am Vormittag Verluste (finanzen.ch)
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|Zurich hebt Synergieprognosen zum Beazley-Kauf an (AWP)
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17.11.26
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Analysen zu Zurich Insurance AG (Zürich)
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|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
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|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:57
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.11.26
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|12.11.26
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|RBC Capital Markets
|20.10.26
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.10.26
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|Zurich Insurance Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.11.26
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.10.26
|Zurich Insurance Neutral
|UBS AG
|15.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Zurich Insurance AG (Zürich)
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