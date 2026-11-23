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23.11.2026 16:29:00
Zurich Insurance Aktie News: Zurich Insurance behauptet sich am Nachmittag
Die Aktie von Zurich Insurance hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Kaum Ausschläge verzeichnete die Zurich Insurance-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 633,20 CHF.
Mit einem Wert von 633,20 CHF bewegte sich die Zurich Insurance-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der bislang bei 14'700 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Zurich Insurance-Aktie bei 636,80 CHF. In der Spitze fiel die Zurich Insurance-Aktie bis auf 631,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 632,20 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 139'630 Zurich Insurance-Aktien.
Am 16.11.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 661,60 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,49 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.03.2026 bei 521,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 17,72 Prozent könnte die Zurich Insurance-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Im Jahr 2025 erhielten Zurich Insurance-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 30,00 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 37,75 USD. Am 09.02.2017 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2016 abgelaufenen Jahresviertel vor. Zurich Insurance hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,58 CHF je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 16.06 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 16.06 Mrd. CHF US-Dollar umgesetzt.
Voraussichtlich am 11.02.2027 dürfte Zurich Insurance Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Zurich Insurance-Anleger Experten zufolge am 10.02.2028 werfen.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 46,31 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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