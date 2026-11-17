Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich nach neuen Zielvorgaben für die übernommene Beazley mit einem Kursziel von 620 Franken auf "Hold" belassen. Der Fokus dürfte auf den Synergien bei den Umsätzen liegen, schrieb Philip Kett in seiner Reaktion am Dienstag. Zumal dieser positive Effekt sich als wiederkehrend erweisen könnte. Aus Anlegersicht stellten sich nun die zwei Fragen, was genau die Umsatzsynergien antreibe und ob diese den Trend zu sinkenden Umsätzen bei Beazley umkehren könne./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 02:37 / A.M.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Hold
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
620.00 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
657.60 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-5.72%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
658.36 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.83%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
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