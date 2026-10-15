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Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394

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15.10.2026 12:31:30

Zurich Insurance Outperform

Zurich Insurance
607.19 CHF 2.41%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich vor Geschäftszahlen Mitte November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Seine aktualisierten Schätzungen berücksichtigten nun einen Teilbeitrag des übernommenen Versicherers Beazley, schrieb Ben Cohen in einer Studie am Donnerstag. Hinzu kämen geänderte Annahmen für Wechselkurse und die Erträge aus dem Investmentgeschäft. Wesentlicher Einflussfaktor sei die Stärke des US-Dollars zum Franken seit Jahresbeginn./rob/bek/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.10.2026 / 20:27 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich) 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
650.00 CHF
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
606.80 CHF 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Ben Cohen 		KGV*:
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