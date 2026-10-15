Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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Zurich Insurance Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Zurich vor Geschäftszahlen Mitte November auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Seine aktualisierten Schätzungen berücksichtigten nun einen Teilbeitrag des übernommenen Versicherers Beazley, schrieb Ben Cohen in einer Studie am Donnerstag. Hinzu kämen geänderte Annahmen für Wechselkurse und die Erträge aus dem Investmentgeschäft. Wesentlicher Einflussfaktor sei die Stärke des US-Dollars zum Franken seit Jahresbeginn./rob/bek/stk;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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|Steigender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|Fallender Zurich Insurance-Kurs
|>5
|>10
|>15
|>20
|Zusammenfassung: Zurich Insurance AG (Zürich) Outperform
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Unternehmen:
Zurich Insurance AG (Zürich)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
650.00 CHF
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
606.80 CHF
|
Abst. Kursziel*:
7.12%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
607.19 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
7.05%
|
Analyst Name::
Ben Cohen
|
KGV*:
-
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