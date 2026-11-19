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19.11.2026 07:57:36
Vorsorgestiftung Vita strebt Gang in die Autonomie neu 2030 an
Zürich (awp) - Die in der beruflichen Vorsorge verankerte Sammelstiftung Vita setzt den Weg hin zur Eigenständigkeit fort. Die Vorsorgestiftung wird künftig verschiedene bislang an die Zurich-Gruppe delegierte Aufgaben selbst übernehmen und strebt den ursprünglich für 2028 vorgesehenen Schritt in die Autonomie nun Anfang 2030 an, wie sie am Donnerstag mitteilte.
Vita und Zurich hätten in den vergangenen Monaten intensiv über die künftige Zusammenarbeit verhandelt, jedoch habe man die Vertragsverhandlungen nicht erfolgreich abschliessen können, hiess es weiter. Dabei hätten sich die Parteien zu den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen der Zusammenarbeit bislang nicht geeinigt.
Bei den Verhandlungen ist es laut den Angaben um den geplanten Schritt der Vita in die Autonomie Anfang 2028 gegangen. Konkret ging es dabei etwa um Fragen zum Wegfall der Risikotragung für Tod und Invalidität durch die Zurich. Verhandelt wurde auch über die langfristige Erbringung ausgewählter Dienstleistungen durch die Zurich.
Vita richtet sich für Eigenständigkeit aus
Da in den Verhandlungen keine Einigung erzielt wurde, werde Vita ihre Organisation neu ausrichten. So würden spätestens ab 2030 neben der autonomen Risikotragung für Tod und Invalidität auch Aufgaben wie Verwaltung, Tarifierung, Underwriting und die Zusammenarbeit mit Brokern selbst übernommen. Zurich wiederum werde die vereinbarten Dienstleistungen bis Ende 2029 erbringen.
Die Sammelstiftung Vita verfüge nun über genügend Zeit, um einen geordneten Übergang in die erweiterte Eigenständigkeit zu planen, hiess es. Es gehe vor allem um die Übernahme delegierter Aufgaben, den Aufbau eines eigenen Verwaltungssystems und die Vorbereitung der Bestandesmigration. Die Sicherheit der Vorsorgekapitalien und der laufenden Vorsorgeleistungen für die Kundinnen und Kunden bleibe dabei jederzeit gewährleistet, betonte Vita.
"Wir haben die Verhandlungen klar und konsequent im Interesse unserer Destinatäre geführt. Die Sammelstiftung Vita bleibt auch künftig gesprächsbereit", wird Vita-Stiftungsratspräsident Stefan Wyss zitiert.
Jetzt würden die nächsten Schritte in Richtung Eigenständigkeit gezielt vorbereitet. "Die zusätzliche Zeit nutzen wir, um unsere Organisation auf eine langfristig tragfähige und eigenständige Basis zu stellen."
mk/cg
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