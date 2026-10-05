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DAX im Fokus 05.10.2026 09:28:16

Gute Stimmung in Frankfurt: DAX legt zum Start zu

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Aktueller Marktbericht zum DAX.

Zalando
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Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.16 Prozent höher bei 25’271.32 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.094 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.080 Prozent höher bei 25’251.39 Punkten, nach 25’231.20 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag am Montag bei 25’243.91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’288.43 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, verzeichnete der DAX einen Wert von 26’046.40 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, einen Stand von 25’779.31 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, einen Wert von 24’378.80 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.98 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Continental (+ 2.64 Prozent auf 69.90 EUR), SAP SE (+ 1.26 Prozent auf 186.24 EUR), Symrise (+ 0.99 Prozent auf 91.90 EUR), Fresenius SE (+ 0.87 Prozent auf 44.02 EUR) und BASF (+ 0.69 Prozent auf 50.27 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil QIAGEN (-1.58 Prozent auf 39.77 EUR), Siemens Healthineers (-1.16 Prozent auf 37.42 EUR), Vonovia SE (-0.92 Prozent auf 16.66 EUR), Zalando (-0.90 Prozent auf 22.07 EUR) und HOCHTIEF (-0.69 Prozent auf 404.60 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 229’284 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 212.280 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Im DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.76 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch

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