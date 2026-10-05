Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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05.10.2026 09:28:16
Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.
Um 09:25 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.39 Prozent auf 25’198.00 Punkte.
Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’167.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’344.00 Zählern.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26’052.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 25’820.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’379.00 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.
Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX
Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Continental (+ 2.64 Prozent auf 69.90 EUR), SAP SE (+ 1.26 Prozent auf 186.24 EUR), Symrise (+ 0.99 Prozent auf 91.90 EUR), Fresenius SE (+ 0.87 Prozent auf 44.02 EUR) und BASF (+ 0.69 Prozent auf 50.27 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-1.58 Prozent auf 39.77 EUR), Siemens Healthineers (-1.16 Prozent auf 37.42 EUR), Vonovia SE (-0.92 Prozent auf 16.66 EUR), Zalando (-0.90 Prozent auf 22.07 EUR) und HOCHTIEF (-0.69 Prozent auf 404.60 EUR).
Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX
Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 229’284 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 212.280 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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