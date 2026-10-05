Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’697 0.3%  SPI 19’451 0.3%  Dow 51’177 0.5%  DAX 25’201 -0.1%  Euro 0.9282 -0.5%  EStoxx50 6’231 -0.1%  Gold 4’164 0.5%  Bitcoin 71’476 -0.2%  Dollar 0.8289 0.0%  Öl 101.2 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
SMI-Titel Zurich Insurance-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Zurich Insurance von vor 10 Jahren abgeworfen
DAX 40-Papier Merck-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Merck von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Wert Givaudan-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Givaudan von vor 5 Jahren bedeutet
SMI-Wert UBS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UBS von vor einem Jahr eingebracht
MDAX-Wert Porsche Automobil-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Porsche Automobil von vor einem Jahr eingebracht
Suche...

Continental Aktie 327800 / DE0005439004

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 05.10.2026 09:28:16

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

Handel in Frankfurt: LUS-DAX sackt zum Handelsstart ab

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Montag.

Zalando
20.72 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Um 09:25 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.39 Prozent auf 25’198.00 Punkte.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 25’167.00 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’344.00 Zählern.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Stand von 26’052.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, mit 25’820.00 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, erreichte der LUS-DAX einen Stand von 24’379.00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.57 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Continental (+ 2.64 Prozent auf 69.90 EUR), SAP SE (+ 1.26 Prozent auf 186.24 EUR), Symrise (+ 0.99 Prozent auf 91.90 EUR), Fresenius SE (+ 0.87 Prozent auf 44.02 EUR) und BASF (+ 0.69 Prozent auf 50.27 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen QIAGEN (-1.58 Prozent auf 39.77 EUR), Siemens Healthineers (-1.16 Prozent auf 37.42 EUR), Vonovia SE (-0.92 Prozent auf 16.66 EUR), Zalando (-0.90 Prozent auf 22.07 EUR) und HOCHTIEF (-0.69 Prozent auf 404.60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im LUS-DAX

Die Aktie im LUS-DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 229’284 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 212.280 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 3.99 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.76 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -22.59 152376822
Long 8 -0.59 159476130
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor

Weitere Links:

Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte
Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf

Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Zalando

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?