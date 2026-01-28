Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

61.50
CHF
-1.00
CHF
-1.60 %
13:08:29
SWX
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Die Bayern hätten beim operativen Ergebnis die Erwartungen verfehlt, und ihre Aktien seien im Branchenvergleich weiter teuer, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Sell
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
59.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
69.05 € 		Abst. Kursziel*:
-14.55%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
67.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.98%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

12:50 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
28.01.26 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
28.01.26 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
28.01.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
