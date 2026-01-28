WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
61.50CHF
-1.00CHF
-1.60 %
13:08:29
SWX
29.01.2026 12:50:55
WACKER CHEMIE Sell
WACKER CHEMIE
62.14 CHF -1.67%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 59 Euro auf "Sell" belassen. Die Bayern hätten beim operativen Ergebnis die Erwartungen verfehlt, und ihre Aktien seien im Branchenvergleich weiter teuer, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Donnerstag vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
59.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
69.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-14.55%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
67.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-12.98%
|
Analyst Name::
Tristan Lamotte
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
