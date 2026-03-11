WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Marcus Dunford-Castro sieht die am Mittwochim Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten. Das Umsatzziel für das laufende Quartal liege unter den Erwartungen, während der Konzern beim operativen Ergebnis (Ebitda) optimistischer sei. Der Ausblick berücksichtige indes keine Auswirkungen des Nahostkonflikts./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
72.65 €
Abst. Kursziel*:
-13.28%
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
73.05 €
Abst. Kursziel aktuell:
-13.76%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
KGV*:
-