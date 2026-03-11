Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’951 -0.9%  SPI 17’936 -1.0%  Dow 47’707 -0.1%  DAX 23’634 -1.4%  Euro 0.9032 -0.1%  EStoxx50 5’778 -1.0%  Gold 5’186 0.0%  Bitcoin 54’063 -0.7%  Dollar 0.7783 -0.1%  Öl 91.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Nestlé3886335UBS24476758Holcim1221405NVIDIA994529Partners Group2460882Roche1203204Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Vatikanbank legt eigene Aktienindizes auf: Neue Benchmarks nach katholischen Werten
Barclays Capital verleiht DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie Overweight in jüngster Analyse
Ausblick: K+S stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Binance Coin: So viel Gewinn hätte ein Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Tron: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte
Suche...
Plus500 Depot

WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

65.50
CHF
4.00
CHF
6.50 %
11:12:16
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

11.03.2026 09:16:38

WACKER CHEMIE Hold

WACKER CHEMIE
65.53 CHF 5.49%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Wacker Chemie nach endgültigen Quartalszahlen mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Marcus Dunford-Castro sieht die am Mittwochim Rahmen der vorab veröffentlichten Eckdaten. Das Umsatzziel für das laufende Quartal liege unter den Erwartungen, während der Konzern beim operativen Ergebnis (Ebitda) optimistischer sei. Der Ausblick berücksichtige indes keine Auswirkungen des Nahostkonflikts./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 02:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
63.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
72.65 € 		Abst. Kursziel*:
-13.28%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
73.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.76%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten