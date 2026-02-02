WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Trotz dünner Silberstreifen am Horizont, beispielsweise durch die Erholung der globalen Einkaufsmanagerindizes im Januar, bleibe die Chance auf eine Besserung der Malaise der Chemiebranche gering, schrieb Chetan Udeshi am Montag nach Auswertung aktueller Nachfrage- und Preistrends. Dies werde untermauert durch die bisherigen Ausblicke auf das erste Quartal 2026 und das Gesamtjahr, die generell die Erwartungen verfehlt hätten. Zunächst sieht Udeshi kaum Aussichten auf eine Ergebniserholung. In diesem Umfeld bleibt er extrem selektiv. Wacker gehört zu den Werten, die er unbedingt zu meiden rät./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
69.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
69.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
02.02.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Montagmittag im Plus (finanzen.ch)
|
31.01.26
|WACKER CHEMIE-Aktie: Experten empfehlen WACKER CHEMIE im Januar mehrheitlich zum Verkauf (finanzen.net)
|
28.01.26
|Handel in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.ch)
|
28.01.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verbucht am Nachmittag Abschläge (finanzen.ch)
|
28.01.26
|WACKER CHEMIE-Aktie mit Verlusten: Jahresprognose verfehlt - Konzern schreibt rote Zahlen (Dow Jones)
|
28.01.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich mittags schwächer (finanzen.ch)
|
28.01.26
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|07:39
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|62.00
|0.81%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:41
|
JP Morgan Chase & Co.
FUCHS Overweight
|07:39
|
JP Morgan Chase & Co.
WACKER CHEMIE Underweight
|07:39
|
JP Morgan Chase & Co.
BASF Underweight
|07:37
|
Barclays Capital
Intesa Sanpaolo Overweight
|07:36
|
JP Morgan Chase & Co.
Siemens Healthineers Overweight
|07:36
|
Barclays Capital
Merck Equal Weight
|07:36
|
RBC Capital Markets
Intesa Sanpaolo Outperform