Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’081 -1.0%  SPI 18’119 -1.0%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’813 -0.3%  Euro 0.9197 0.3%  EStoxx50 5’986 -0.1%  Gold 5’273 1.8%  Bitcoin 68’218 0.3%  Dollar 0.7676 0.8%  Öl 67.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Lonza1384101
Top News
Ausblick: SAP legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Luxuskonzern LVMH mit Ergebisrückgang: LVMH-Aktie bricht ein
Volvo-Aktie stärker: LKW-Bauer überrascht im Schlussquartal - Auftrieb in Nordamerika erwartet
Apple-Aktie im Fokus: Wer der Nachfolger von Tim Cook werden könnte
Ausblick: Nokia stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Suche...
Plus500 Depot

WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

67.34
CHF
0.93
CHF
1.40 %
10:26:31
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 09:06:19

WACKER CHEMIE Buy

WACKER CHEMIE
67.34 CHF 1.40%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach vorläufigen Jahreseckdaten auf "Buy" mit einem Kursziel von 88 Euro belassen. Einmalaufwendungen hätten die Resultate deutlich belastet, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Wie erwartet seien Umsatz und Gewinne angesichts einer schwachen Nachfrage sowie einer geringeren Kapazitätenauslastung deutlich zurückgegangen. Dazu gekommen seien negative Wechselkurseffekte und hohe Energiekosten in Deutschland./rob/gl/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
67.00 CHF 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73.75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Oliver Schwarz 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten