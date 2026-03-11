WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat Wacker Chemie nach endgültigen Jahreszahlen mit einem Kursziel von 88 Euro auf "Buy" belassen. Die hohen Abschreibungen, welche die Geschäftsentwicklung geprägt hätten, entsprächen den bereits bekannt gegebenen Eckdaten, schrieb Oliver Schwarz am Mittwoch. Eine Überraschung sei derweil der Ausfall der Dividende. Der Ausblick entspreche lediglich den Konsensschätzungen, obwohl deutliche Einsparungen nun schon für 2026 erwartet würden - dies sei ein wenig enttäuschend./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Buy
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
Analyst:
Warburg Research
Kursziel:
88.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
72.70 €
Abst. Kursziel*:
21.05%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
73.05 €
Abst. Kursziel aktuell:
20.47%
Analyst Name::
Oliver Schwarz
KGV*:
-
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
10:30
|Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant (AWP)
09:35
|WACKER CHEMIE-Aktie dennoch in Grün: Keine Dividende in 2026 (Dow Jones)
09:28
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
07:45
|Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant (AWP)
10.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX hebt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
10.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
09.03.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
06.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert letztendlich (finanzen.ch)