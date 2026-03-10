Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Handel in Frankfurt: MDAX verbucht deutliche Zuschläge

Anleger in Frankfurt schicken den MDAX am Nachmittag weit ins Plus.

Um 15:41 Uhr klettert der MDAX im XETRA-Handel um 3.09 Prozent auf 29’768.56 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 348.294 Mrd. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der MDAX 1.62 Prozent fester bei 29’343.35 Punkten, nach 28’875.10 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des MDAX betrug 29’937.44 Punkte, das Tagestief hingegen 29’343.35 Zähler.

MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 10.02.2026, stand der MDAX noch bei 31’962.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.12.2025, wurde der MDAX auf 29’732.65 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 10.03.2025, lag der MDAX-Kurs bei 29’027.31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 verlor der Index bereits um 3.91 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32’383.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 28’488.77 Punkten registriert.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit Lufthansa (+ 7.76 Prozent auf 8.19 EUR), AUTO1 (+ 6.56 Prozent auf 16.56 EUR), WACKER CHEMIE (+ 6.05 Prozent auf 69.20 EUR), AIXTRON SE (+ 5.98 Prozent auf 30.31 EUR) und KION GROUP (+ 5.85 Prozent auf 51.55 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen TeamViewer (-2.29 Prozent auf 4.61 EUR), K+S (-1.66 Prozent auf 15.41 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1.09 Prozent auf 41.60 EUR), PUMA SE (-0.60 Prozent auf 21.71 EUR) und Ströer SE (-0.30 Prozent auf 33.40 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 5’645’030 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX mit 33.935 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien

Unter den MDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.62 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

