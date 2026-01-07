WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Wacker 2026 (Ebitda) rund 18 Prozent unter den Markterwartungen./bek/men;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
69.60 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.30%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
69.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.72%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
