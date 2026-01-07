Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’324 0.0%  SPI 18’384 0.2%  Dow 49’360 -0.2%  DAX 25’122 0.9%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 5’924 -0.1%  Gold 4’461 -0.7%  Bitcoin 72’900 -2.2%  Dollar 0.7966 0.2%  Öl 60.0 -0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Swiss Re12688156Novartis1200526Idorsia36346343
Top News
Fidelity-Ausblick 2026: Diese Qualitätsaktien trotzen unsicheren Zeiten
thyssenkrupp-Aktie zieht an: Jindal könnte Stahlsparte wohl schrittweise übernehmen
Siemens-Aktie zieht an: Partnerschaft mit NVIDIA wird vertieft
Novo Nordisk-Aktie volatil: US-Start der Abnehmpille - JPMorgan warnt vor Umsatzrückgang
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und TKMS im Blick: Geopolitische Verwerfungen und Wasserstoffprojekt
Suche...
Plus500 Depot

WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881

65.34
CHF
-0.82
CHF
-1.24 %
17:29:53
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

07.01.2026 16:23:26

WACKER CHEMIE Hold

WACKER CHEMIE
65.34 CHF -1.24%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Analyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Wacker 2026 (Ebitda) rund 18 Prozent unter den Markterwartungen./bek/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
68.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
69.60 € 		Abst. Kursziel*:
-2.30%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
69.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.72%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten