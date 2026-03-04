WACKER CHEMIE 63.05 CHF -3.04% Charts

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Die Entscheidung des Finanzinvestors Advent, die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen mit Lanxess nicht zu kaufen, sei auch ein negatives Signal für Wacker Chemie, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Es unterstreiche, in welch schwierigem Umfeld zyklische Chemieunternehmen derzeit operieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 22:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT



