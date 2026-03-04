WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
WACKER CHEMIE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Underweight" belassen. Die Entscheidung des Finanzinvestors Advent, die restlichen Anteile am Gemeinschaftsunternehmen mit Lanxess nicht zu kaufen, sei auch ein negatives Signal für Wacker Chemie, schrieb Chetan Udeshi am Donnerstagabend. Es unterstreiche, in welch schwierigem Umfeld zyklische Chemieunternehmen derzeit operieren./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
