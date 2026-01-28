WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
67.37CHF
0.96CHF
1.45 %
10:24:46
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.01.2026 08:44:12
WACKER CHEMIE Hold
WACKER CHEMIE
67.38 CHF 1.47%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) sei klar unter seiner Prognose und dem Marktkonsens geblieben, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Aus Spartensicht habe lediglich das Segment Polymers die Erwartungen übertroffen./rob/edh/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 01:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
63.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
66.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
73.75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
09:26
|WACKER CHEMIE-Aktie mit Plus: Jahresprognose verfehlt - Konzern schreibt rote Zahlen (Dow Jones)
|
27.01.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
27.01.26
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt mittags nach (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX verbucht zum Ende des Mittwochshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Freundlicher Handel: MDAX nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.01.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich am Mittwochmittag leichter (finanzen.ch)
|
21.01.26
|MDAX-Wert WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in WACKER CHEMIE von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
21.01.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|02.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|04.11.25
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|30.10.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|08:21
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|28.11.25
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|08:44
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|27.11.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|68.06
|2.49%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:19
|
Deutsche Bank AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|09:10
|
Morgan Stanley
HENSOLDT Equal-weight
|09:06
|
Warburg Research
WACKER CHEMIE Buy
|08:52
|
Jefferies & Company Inc.
Volvo AB Buy
|08:52
|
RBC Capital Markets
Volvo AB Outperform
|08:44
|
Jefferies & Company Inc.
WACKER CHEMIE Hold
|08:28
|
JP Morgan Chase & Co.
ASML NV Overweight