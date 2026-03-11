WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
64.50CHF
3.00CHF
4.88 %
14:24:29
SWX
11.03.2026 12:59:37
WACKER CHEMIE Equal Weight
WACKER CHEMIE
65.49 CHF 5.43%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Equal Weight" belassen. Das operative Ergebnisziel (Ebitda) für 2026 liege 2 Prozent über der Konsensschätzung und für das laufende Quartal deutlich über den Erwartungen, schrieb Anil Shenoy am Mittwochmorgen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:54 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Equal Weight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
69.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
70.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.20%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
72.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.96%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
