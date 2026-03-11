WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
64.50CHF
3.00CHF
4.88 %
14:24:29
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
11.03.2026 12:56:37
WACKER CHEMIE Underweight
WACKER CHEMIE
65.49 CHF 5.43%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Wacker Chemie nach endgültigen Zahlen mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Underweight" belassen. Die Resultate für das Schlussquartal 2025 lägen im Rahmen der schon bekannten Eckdaten und die Ziele für 2026 nahe an den Konsensprognosen, schrieb Chetan Udeshi am Mittwochmorgen./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.03.2026 / 06:57 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Underweight
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
50.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
70.55 €
|
Abst. Kursziel*:
-29.13%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
72.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-31.13%
|
Analyst Name::
Chetan Udeshi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG
|
12:26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.ch)
|
10:30
|Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant (AWP)
|
10:02
|MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem WACKER CHEMIE-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel MDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
07:45
|Wacker Chemie blickt vorsichtig auf 2026 - leichtes Wachstum geplant (AWP)
|
10.03.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX hebt zum Handelsende ab (finanzen.ch)
|
10.03.26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht deutliche Zuschläge (finanzen.ch)
|
09.03.26
|MDAX aktuell: MDAX verbucht zum Start des Montagshandels Abschläge (finanzen.ch)
Analysen zu WACKER CHEMIE AG
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:47
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|11.02.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|16.12.25
|WACKER CHEMIE Buy
|UBS AG
|12:56
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.02.26
|WACKER CHEMIE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.01.26
|WACKER CHEMIE Sell
|Deutsche Bank AG
|12:59
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|09:16
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.01.26
|WACKER CHEMIE Equal Weight
|Barclays Capital
|07.01.26
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|WACKER CHEMIE AG
|64.00
|4.07%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:30
|
DZ BANK
Lufthansa Halten
|13:20
|
Deutsche Bank AG
Inditex Buy
|13:17
|
Deutsche Bank AG
Renault Hold
|13:17
|
Barclays Capital
HOCHTIEF Equal Weight
|13:15
|
Goldman Sachs Group Inc.
Porsche vz. Neutral
|13:12
|
Goldman Sachs Group Inc.
BioNTech Buy
|13:12
|
Barclays Capital
Inditex Equal Weight