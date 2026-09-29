WACKER CHEMIE 84.56 CHF 3.33% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro kalkuliert für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 212 Millionen Euro, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am 29. Oktober schrieb. Damit würde man das Niveau des zweiten Quartals etwa halten. Das Chemie-Geschäft laufe robust, Polysilizium bleibe die Bremse./rob/ag/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2026 / 13:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.