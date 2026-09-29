WACKER CHEMIE Aktie 2493384 / DE000WCH8881
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WACKER CHEMIE Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie mit einem Kursziel von 93 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Marcus Dunford-Castro kalkuliert für das dritte Quartal mit einem operativen Ergebnis (Ebitda) von 212 Millionen Euro, wie er am Montag in seinem Ausblick auf den Bericht am 29. Oktober schrieb. Damit würde man das Niveau des zweiten Quartals etwa halten. Das Chemie-Geschäft laufe robust, Polysilizium bleibe die Bremse./rob/ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
|
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
93.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
89.35 €
|
Abst. Kursziel*:
4.09%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
89.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3.91%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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